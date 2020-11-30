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30 листопада 2020, 11:40 6

Рада цього тижня не голосуватиме за держбюджет-2021 у другому читанні

30 листопада 2020, 11:40 6
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Документ можуть розглянути на позачерговому засіданні парламенту
Документ можуть розглянути на позачерговому засіданні парламенту
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Верховна Рада України не зможе розглянути законопроєкт про державний бюджет на наступний рік на цьому тижні. Спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що проєкт зі значним запізненням надійшов до парламенту.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту, пише RegioNews.

"Бюджет до нас надійшов із серйозною затримкою. Згідно з чинним законодавством і здоровим глуздом, народні депутати мають ознайомитися із документом, і на цьому тижні ми його розглянути не встигаємо", - сказав глава парламенту.

Разумков зазначив, що документ можуть розглянути на позачерговому засіданні парламенту.

"Ми його будемо розглядати або на наступному пленарному тижні, або на наступному позачерговому засіданні, якщо будемо бачити підтримку", - сказав спікер ВР.

Раніше вже повідомлялося, що держбюджет на 2021 рік можуть схвалити на позачерговому засіданні.

Україна бюджет Верховна Рада нардеп парламент
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