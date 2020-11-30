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30 ноября 2020, 11:40 4

Рада на этой неделе не будет голосовать за госбюджет-2021 во втором чтении

30 ноября 2020, 11:40 4
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Документ могут рассмотреть на внеочередном заседании парламента
Документ могут рассмотреть на внеочередном заседании парламента
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Верховная Рада Украины не сможет рассмотреть законопроект о государственном бюджете на следующий год на этой неделе. Спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что проект со значительным опозданием поступил в парламент.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента, пишет RegioNews.

"Бюджет к нам поступил с серьезной задержкой. В соответствии с действующим законодательством и здравым смыслом, народные депутаты должны ознакомиться с документом, и на этой неделе мы его рассмотреть не успеваем", - сказал глава парламента.

Разумков отметил, что документ могут рассмотреть на внеочередном заседании парламента.

"Мы его будем рассматривать на следующей пленарной неделе, или на следующем внеочередном заседании, если будем видеть поддержку", - сказал спикер ВР.

Ранее уже сообщалось, что госбюджет на 2021 год могут одобрить на внеочередном заседании.

Украина бюджет Верховная Рада нардеп парламент
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