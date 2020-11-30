Рада на этой неделе не будет голосовать за госбюджет-2021 во втором чтении
Верховная Рада Украины не сможет рассмотреть законопроект о государственном бюджете на следующий год на этой неделе. Спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что проект со значительным опозданием поступил в парламент.
Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента, пишет RegioNews.
"Бюджет к нам поступил с серьезной задержкой. В соответствии с действующим законодательством и здравым смыслом, народные депутаты должны ознакомиться с документом, и на этой неделе мы его рассмотреть не успеваем", - сказал глава парламента.
Разумков отметил, что документ могут рассмотреть на внеочередном заседании парламента.
"Мы его будем рассматривать на следующей пленарной неделе, или на следующем внеочередном заседании, если будем видеть поддержку", - сказал спикер ВР.
Ранее уже сообщалось, что госбюджет на 2021 год могут одобрить на внеочередном заседании.