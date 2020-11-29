Разумков знову збирає голів фракцій парламенту на нараду
Голови фракцій Верховної Ради у понеділок, 30 листопада, знову зберуться на нараду.
Про це в Telegram повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.
Завтра знову збираємося главами фракцій о 9:00", – повідомив нардеп.
За його словами, теми наради будуть приблизно такими ж, як і під час зустрічі, яка відбулася в суботу.
Головний фокус: закони щодо вирішенням конституційної кризи та закони про підтримку бізнесу", – розповів Железняк.
Він додав, що від цієї розмови буде залежати порядок денний наступного тижня.
Нагадаємо, 28 листопада відбулася нарада голів фракцій за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Згодом стало відомо, що на ній погодили законопроект про призначення голови Національного антикорупційного бюро України, а також обговорили законопроекти про Конституційний суд.