Разумков знову збирає голів фракцій парламенту на нараду

Планують обговорити карантин та конституційну кризу

Планують обговорити карантин та конституційну кризу

Фото: flickr

Голови фракцій Верховної Ради у понеділок, 30 листопада, знову зберуться на нараду.

Про це в Telegram повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Завтра знову збираємося главами фракцій о 9:00", – повідомив нардеп.

За його словами, теми наради будуть приблизно такими ж, як і під час зустрічі, яка відбулася в суботу.

Головний фокус: закони щодо вирішенням конституційної кризи та закони про підтримку бізнесу", – розповів Железняк.

Він додав, що від цієї розмови буде залежати порядок денний наступного тижня.

Нагадаємо, 28 листопада відбулася нарада голів фракцій за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Згодом стало відомо, що на ній погодили законопроект про призначення голови Національного антикорупційного бюро України, а також обговорили законопроекти про Конституційний суд.