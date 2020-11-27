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27 листопада 2020, 12:43 13

Разумков 28 жовтня збирає нараду голів фракцій за участі Шмигаля й Єрмака: що розглянуть

27 листопада 2020, 12:43 13
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Зустріч відбудеться офлайн, проте президія Ради буде на онлайн-підключенні
Зустріч відбудеться офлайн, проте президія Ради буде на онлайн-підключенні
Фото: Слуга народу / Facebook
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У Верховній Раді в суботу, 28 листопада, відбудеться нарада голів фракцій. Вона пройде за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це написав заступник голови фінансового комітету, нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, пише RegioNews.

"Завтра, об 11:00 суботи, глава парламенту скликає велику нараду всіх голів фракцій парламенту. Будуть гості: прем'єр, глава Офісу президента і його заступники", - зазначено в повідомленні.

Парламентарій наголосив, що зустріч відбудеться офлайн, проте президія Ради буде на онлайн-підключенні.

"Тема - робота парламенту в грудні. Очікуємо, що розмова піде про: бюджет 2021, закони по "конституційній кризі" + закон про призначення глави НАБУ, закони про підтримку бізнесу і відстрочку РРО", - написав Железняк.

Нагадаємо, 27 листопада доопрацьований до другого читання проєкт закону про державний бюджет на 2021 рік надійшов на розгляд Верховної Ради.

Україна Офіс президента нардепи Верховна Рада парламент
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