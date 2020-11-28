Нарада фракцій в Раді: Арахамія розповів, про що домовилися

Передумов для негайного введення локдауна немає

Передумов для негайного введення локдауна немає

Фото: з відкритих джерел

У Верховній Раді України відбулася нарада фракцій, на якій погодили законопроєкт про призначення голови Національного антикорупційного бюро України, а також обговорили законопроєкти про Конституційний суд України.

Як передає RegioNews, про деталі наради розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нардеп повідомив, що серед інших питань було розглянуто законопроєкт про призначення голови Національного антикорупційного бюро України.

За НАБУ ми поговорили, є повне узгодження. Тобто, всі фракції висловилися за підтримку цього законопроєкту", - сказав він.

За його словами, щодо Конституційного суду України поки що тривають консультації.

Ми до понеділка визначимося з електронним декларуванням. А по самому КСУ зараз виглядає найбільш компромісним законопроєкт про те, що рішення КСУ мають прийматися двома третинами складу", - сказав він.

Час голосування за повернення електронного декларування буде визначений після того, як законопроєкт погодить комітет.

Він також підтвердив плани Верховної ради прийняти закон про державний бюджет на 2021 рік в кінці наступного тижня або через тиждень.

Крім цього, Арахамія повідомив, що зараз немає ніяких передумов для негайного введення локдауну.

"Що стосується локдауну - пан Шмигаль повідомив, що є розрахунки епідеміологів про те, що щоб локдаун працював, потрібен час від 15 днів мінімум до 3 тижнів, щоб був відчутний ефект щодо зниження (захворюваності - ред.). Але станом на зараз у нас досить койко-місць, і немає зараз ніяких передумов для негайного введення локдауну. Ще раз ми почули гарантії, що парламент буде знати про потенційну дату локдауну за 7 днів до того, як його будуть вводити. і як тільки будуть такі передумови - ми будемо знати і буде сім днів для того, щоб підготуватися, і всі необхідні законодавчі ініціативи у тому числі", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, раніше Арахамія розповів, що законопроєкти, які спрямовані на вирішення ситуації з Конституційним судом, можуть з'явитися в порядку денному Верховної Ради з 15 грудня.