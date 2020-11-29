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29 ноября 2020, 17:04 61

Разумков снова собирает глав фракций парламента на совещание

29 ноября 2020, 17:04 61
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Планируется обсудить карантин и конституционный кризис
Планируется обсудить карантин и конституционный кризис
Фото: flickr
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Председатели фракций Верховной Рады в понедельник, 30 ноября, вновь соберутся на совещание.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Завтра снова собираемся главами фракций в 9:00", - сообщил нардеп.

По его словам, темы совещания будут примерно такими же, как и во время встречи, которая состоялась в субботу.

Главный фокус: законы по решению конституционного кризиса и законы о поддержке бизнеса", - рассказал Железняк.

Он добавил, что от этого разговора будет зависеть повестка дня следующей недели.

Напомним, 28 ноября состоялось совещание председателей фракций с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Впоследствии стало известно, что на ней согласовали законопроект о назначении председателя Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обсудили законопроекты о Конституционном суде.

Верховная Рада фракция Совещание карантин Конституционный суд
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