Київська облрада провалила вибори глави
Жоден з кандидатів не набрав достатньо голосів
Жоден з кандидатів не набрав достатньо голосів
На посаду голови Київської облради претендували кандидати від «Слуги народу» і від «За майбутнє».
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської облради.
Вибори голови Київської облради не стали результативними.
Партія "Слуга народу" висувала свого кандидата Олександра Склярова. Він отримав 38 із 43 необхідних для обрання голосів. За кандидата від партії "За майбутнє" Ярослава Москаленка проголосували 42 депутати - не вистачило одного голосу для обрання.
У роботі першої сесії Київської облради оголосили перерву.
Нагадаємо, раніше повідомлялися результати виборів-2020 Київської області.
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