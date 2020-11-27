НАБУ закрыло дело относительно незадекларированных часов Венедиктовой

Расследование было прекращено в связи с решением Конституционного Суда

Расследование было прекращено в связи с решением Конституционного Суда

Фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное дело по поводу невнесения в декларацию о доходах генеральным прокурором Ириной Венедиктовой часов стоимостью более 10 тысяч евро.

Об этом в Telegram сообщил активист Сергей Стерненко, передает RegioNews.

По его словам, он подал в НАБУ информационный запрос, и получил копию постановления о прекращении уголовного производства.

Дело закрыли в связи с решением Конституционного Суда относительно электронного декларирования.

Венедиктова "забыла" внести в декларацию часы стоимостью более 10 тысяч евро, хотя несколькими годами ранее их вносила", - добавил Стерненко.

Напомним, 29 апреля суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против Ирины Венедиктовой и расследовать предоставление ложных сведений в ее декларации, в частности, недекларирование часов стоимостью 10 тысяч евро.

Также сообщалось, что муж Венедиктовой Денис Колесник носит незадекларированные часы Hublot с бриллиантами, стоимость которых оценивают в 1,5 млн.грн.