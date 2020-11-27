Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за недостоверное декларирование

Законопроект передан на рассмотрение руководству Рады

Законопроект передан на рассмотрение руководству Рады

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В Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект № 4434 о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Как передает RegioNews, об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Соответствующий документ зарегистрирован под № 4434. Закон предлагает исключить статью 366−1 Уголовного кодекса Украины, и дополнить ее новой статьей 366−2 Декларирование недостоверной информации.

За такое правонарушение грозит уголовная ответственность в виде штрафа от 2500 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Инициатором соответствующего законопроекта №4434 является президент Украины Владимир Зеленский. Главным комитетом определен комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Ранее Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о поддержке бизнеса во время карантина.