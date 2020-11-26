Україна не встигне отримати гроші від МВФ до кінця 2020 року, - заступник глави НБУ

Програма, за якою Україна працює з МВФ, передбачає певні етапи

Програма, за якою Україна працює з МВФ, передбачає певні етапи

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До кінця 2020 року Україна не отримає транш Міжнародного валютного фонду, оскільки не зможе завершити всі необхідні процедури за такий короткий період часу.

Про це повідомила в інтерв'ю "Українському радіо" перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, пише RegioNews.

"Співпраця з Міжнародним валютним фондом триває, і це - абсолютна правда. Протягом усього цього часу, з того моменту, коли ми отримали перший транш у рамках підписаної угоди, ми продовжували постійну комунікацію з Міжнародним валютним фондом щодо питань, які є у підписаному меморандумі, як вони виконуються, які є плани і так далі", - говорить перший заступник голови НБУ.

За її словами, сама програма, за якою Україна працює з МВФ, передбачає певні етапи. Ці етапи передбачають період, коли МВФ оцінює, як Україна виконала взяті на себе зобов'язання, і тільки після цього виділяє певний транш.

"Етап, до якого ми зараз наближаємося, це - перегляд програми. Тільки після нього можливий і буде транш. Те, що сказав Тимофій Милованов - він сказав, що ми фізично за часом не встигаємо отримати гроші цього року", - сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні в Міністерстві фінансів України заявили, що українська сторона успішно завершила переговори з Міжнародним валютним фондом щодо параметрів проекту держбюджету на наступний рік.