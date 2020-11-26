Украина не успеет получить деньги от МВФ до конца 2020 года, - заместитель главы НБУ
До конца 2020 года Украина не получит транш Международного валютного фонда, так как не сможет завершить все необходимые процедуры за такой короткий период времени.
Об этом сообщила в интервью "Украинскому радио" первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, пишет RegioNews.
"Сотрудничество с Международным валютным фондом продолжается, и это - абсолютная правда. В течение всего этого времени, с того момента, когда мы получили первый транш в рамках подписанного соглашения, мы продолжали постоянную коммуникацию с Международным валютным фондом по вопросам вопросов, которые есть в подписанном меморандуме, как они выполняются, какие есть планы и так далее", - говорит первый замглавы НБУ.
По ее словам, сама программа, по которой Украина работает с МВФ, предусматривает определенные этапы. Эти этапы предусматривают период, когда МВФ оценивает, как Украина выполнила взятые на себя обязательства, и только после этого выделяет определенный транш.
"Этап, к которому мы сейчас приближаемся, это - просмотр программы. Только после него возможен и будет транш. То, что сказал Тимофей Милованов - он сказал, что мы физически по времени не успеваем получить деньги в этом году", - сказала она.
Напомним, сегодня Министерстве финансов Украины заявили, что украинская сторона успешно завершила переговоры с Международным валютным фондом касательно параметров проекта госбюджета на следующий год.