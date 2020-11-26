В Украине посчитали потери бюджета от оккупации Донецкой области

На оккупированных территориях остались более 60 ведущих промышленных предприятий

На оккупированных территориях остались более 60 ведущих промышленных предприятий

Фото: dn.gov.ua

По состоянию на начало октября 2020 года в результате оккупации территории Донецкой области украинский бюджет совокупно недополучил более 8 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Донецкой ОГА, передает RegioNews.

По словам председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко, на временно оккупированных территориях осталось более 60 ведущих промышленных предприятий.

В результате разорваны важные производственные и логистические связи. К тому же, Донецкая область лидирует среди других регионов по количеству внутренне перемещенных лиц", - сказал чиновник.

В ОГА напомнили, что Концепция экономического развития Донецкой и Луганской областей сейчас находится на этапе согласования в Кабинете Министров Украины.

Подготовка Концепции была инициирована Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, Президент подписал закон о допуске следователей и прокуроров на оккупированный Донбасс.