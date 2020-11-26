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26 листопада 2020, 17:28 191

Зеленський приїхав у Кривий ріг і побажав перемоги кандидату в мери від "Слуги народу”

26 листопада 2020, 17:28 191
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Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 листопада в рамках робочого візиту до Дніпропетровської області побував у своєму рідному місті Кривий Ріг.

Він взяв участь в обговоренні екологічної ситуації у Кривому Розі та перспектив розвитку міста, яке транслював Офіс президента, передає RegioNews.

Мені завжди дуже приємно приїхати в моє рідне місто, в Кривий Ріг", - сказав Зеленський на початку виступу.

До обговорення в режимі онлайн приєднався кандидат в мери міста від "Слуги народу” Дмитро Шевчик, який зараз перебуває на самоізоляції, оскільки хворіє коронавірусом.

Бажаю удачі. Відверто бажаю вам перемоги. Зараз подивимося вашу презентацію. Ви одужуйте і може з вашою перемогою нам вдасться, щоб одужало місто”, - сказав Зеленський.

Він додав, що робота - першою чергою, але він також із задоволенням побачить знайомих та друзів і знайде час відвідути своїх батьків.

Нагадаємо, 26 листопада Зеленський прибув з робочою поїздкою на Дніпропетровщину. Він взяв участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ "Південне" Олександром Дегтяревим.

6 грудня в місті відбудеться другий тур виборів мера, за посаду міського голови будуть змагатися кандидат від партії "Слуга народу" Дмитро Шевчик та кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Костянтин Павлов.

Володимир Зеленський президент Дніпропетровська область Кривий Ріг візит
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