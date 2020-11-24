13:04  24 листопада
Чинний мер Миколаєва Сєнкевич здобув перемогу у другому турі - ТВК
15:37  24 листопада
Зеленський розповів, як влада бореться з коронавірусом і скільки хоче закупити вакцин
18:24  24 листопада
Російські найманці в зоні ООС двічі порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
24 листопада 2020, 18:44 83

Зеленський пообіцяв чотирьом мільйонам українців ануляцію податкового боргу

24 листопада 2020, 18:44 83
Читайте также на русском языке
Йдеться про громадян, які мають податковий борг у 3060 гривень
Йдеться про громадян, які мають податковий борг у 3060 гривень
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чотирьом мільйонам українцям, які мають податковий борг у межах 3 тисяч гривень, він буде анульований.

Про це йдеться у відеозверненні президента, опублікованому в Facebook, пише RegioNews.

"Погашення податкового боргу майже 4 мільйони громадян, які мають податковий борг у 3060 гривень - це борг буде анульовано", - заявив він.

Крім того, за словами президента, для ФОПів 1-ї групи передбачаються податкові канікули в разі посилення карантину.

"При посиленні обмежувальних заходів 200 тисяч фізичних осіб-підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включаючи ЄСВ", - сказав глава держави.

Зеленський також зазначив, що відновлюється дія програм підтримки бізнесу, які успішно працювали під час карантину навесні.

"Це матеріальна допомога ФОПам, які мають дітей до 10 років. Це компенсації з часткового безробіття", - сказав Зеленський.

Радий повернутися до роботи у звичному режимі. Радий побачити дружину та дітей не через екран телефона, а нарешті обійняти їх і розцілувати. Радий долучитися до команди з 287 тисяч співгромадян, які перемогли COVID-19. Радий з усіма українцями продовжувати будувати нову державу. Доки новинарі мовчать про хороше, бо впадуть рейтинги, і продають вам жахіття, зраду та ненависть, я розкажу про важливі здобутки й перемоги, яких ми досягли разом. Без посередників. Без маніпуляцій. Але з антитілами – проти COVID-19 та проти брехні. Поїхали!

Posted by Володимир Зеленський on Tuesday, November 24, 2020

Нагадаємо, раніше Зеленський пообіцяв українцям компенсацію по ЄСВ.

Україна борги президент податок податки
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Вінницьку облраду
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »