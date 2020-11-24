Зеленський пообіцяв чотирьом мільйонам українців ануляцію податкового боргу
Президент України Володимир Зеленський заявив, що чотирьом мільйонам українцям, які мають податковий борг у межах 3 тисяч гривень, він буде анульований.
Про це йдеться у відеозверненні президента, опублікованому в Facebook, пише RegioNews.
"Погашення податкового боргу майже 4 мільйони громадян, які мають податковий борг у 3060 гривень - це борг буде анульовано", - заявив він.
Крім того, за словами президента, для ФОПів 1-ї групи передбачаються податкові канікули в разі посилення карантину.
"При посиленні обмежувальних заходів 200 тисяч фізичних осіб-підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включаючи ЄСВ", - сказав глава держави.
Зеленський також зазначив, що відновлюється дія програм підтримки бізнесу, які успішно працювали під час карантину навесні.
"Це матеріальна допомога ФОПам, які мають дітей до 10 років. Це компенсації з часткового безробіття", - сказав Зеленський.
Радий повернутися до роботи у звичному режимі. Радий побачити дружину та дітей не через екран телефона, а нарешті обійняти їх і розцілувати. Радий долучитися до команди з 287 тисяч співгромадян, які перемогли COVID-19. Радий з усіма українцями продовжувати будувати нову державу. Доки новинарі мовчать про хороше, бо впадуть рейтинги, і продають вам жахіття, зраду та ненависть, я розкажу про важливі здобутки й перемоги, яких ми досягли разом. Без посередників. Без маніпуляцій. Але з антитілами – проти COVID-19 та проти брехні. Поїхали!Posted by Володимир Зеленський on Tuesday, November 24, 2020
Нагадаємо, раніше Зеленський пообіцяв українцям компенсацію по ЄСВ.