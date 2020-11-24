Зеленський пообіцяв чотирьом мільйонам українців ануляцію податкового боргу

Радий повернутися до роботи у звичному режимі. Радий побачити дружину та дітей не через екран телефона, а нарешті обійняти їх і розцілувати. Радий долучитися до команди з 287 тисяч співгромадян, які перемогли COVID-19. Радий з усіма українцями продовжувати будувати нову державу. Доки новинарі мовчать про хороше, бо впадуть рейтинги, і продають вам жахіття, зраду та ненависть, я розкажу про важливі здобутки й перемоги, яких ми досягли разом. Без посередників. Без маніпуляцій. Але з антитілами – проти COVID-19 та проти брехні. Поїхали!