У ЦВК пояснили особливості голосування з паспортом в додатку "Дія"

Також для видачі бюлетеня доведеться зняти маску, щоб встановити особу людини

Також для видачі бюлетеня доведеться зняти маску, щоб встановити особу людини

Фото: з відкритих джерел

У Центрвиборчкомі рекомендують не використовувати електронний паспорт в додатку "Дія", а пред'являти на виборчій дільниці для отримання бюлетеня паспорт у вигляді книжечки або ІD-карту.

Як передає RegioNews, про це заявила секретар ЦВК Олена Гатаулліна в Facebook.

Рекомендую всім виборцям йти на дільницю з паспортом у вигляді книжечки або ІD-карти. Так як пред'явити паспорт для отримання бюлетеня у програмі "Дія" можна буде тільки за умови наявності в ДВК технічних пристроїв, за допомогою яких можна перевірити такий паспорт", - написала вона.

При цьому Гатаулліна зазначила, що в даний час у дільничних виборчих комісіях таких пристроїв немає. Вона також пояснила деякі інші моменти щодо документів, які необхідні виборцю на ділянці.

Для видачі бюлетеня виборцю члену ДВК потрібно встановити особу, а для цього виборцю доведеться зняти маску. При перевірці папорта, сторінку з місцем реєстрації члену ДВК перевіряти не потрібно, адже тепер виборча адреса це незавжди адреса місця реєстрації", - зазначила секретар ЦВК.

За її словами, відсутність у паспорті вклеїного в 25 або 45 років фото "не є підставою для видачі бюлетеня".

Нагадаємо, до дати голосування на місцевих виборах залишилося менше двох тижнів - вони повинні відбутися 25 жовтня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що ЦВК запустила чат-бота про місцеві вибори.