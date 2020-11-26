14:00  26 ноября
Кличко презентовал книгу своих ляпов
11:09  26 ноября
Свыше 87 млн убытков: ГБР провело обыски у сотрудников "Киевоблагролеса"
14:16  26 ноября
В НАПК хотят, чтобы за ложь в декларации на более 1 млн гривен сажали в тюрьму
UA | RU
UA | RU
26 ноября 2020, 16:15 111

Количество заместителей мэра Ивано-Франковска выросло вдвое, их будет 10

26 ноября 2020, 16:15 111
Читайте також українською мовою
Во время сессии депутаты согласовали структуру исполнительных органов городского совета
Во время сессии депутаты согласовали структуру исполнительных органов городского совета
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив будет иметь 10 заместителей.

Об этом в Facebook сообщает Ивано-Франковский городской совет, передает RegioNews.

Такое решение было принято во время первой сессии новоизбранного городского совета Ивано-Франковска. Также депутаты согласовали структуру исполнительных органов городского совета.

Ранее у мэра Ивано-Франковска было пять заместителей.

Так, первым заместителем Марцинкива стала Виктория Сусанина, заместителями - Виктория Дротянко, Александр Левицкий, Виталий Федорив, Руслан Гайда, Николай Витенко, Тарас Полатайко, Петр Шкутяк, Михаил Смушак, Игорь Шевчук.

В частности, уволенный с должности председателя Ивано-Франковской ОГА 5 ноября Виталий Федорив на должности заместителя мэра будет отвечать за дороги, транспорт, освещение и назначение старост в селах, которые присоединились к Ивано-Франковску.

Напомним, Марцинкив снова возглавил Ивано-Франковск, он набрал 84,78% голосов на выборах 25 октября.

Читайте также: Стали известны результаты выборов-2020 в Ивано-Франковской области.

Ивано-Франковск сессия горсовет Руслан Марцинкив заместитель
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Стали известны результаты выборов-2020 в Хмельницкой области
26 ноября 2020, 14:10
В больницах Ивано-Франковска не хватает кислорода для больных COVID-19 - Марцинкив
26 ноября 2020, 12:21
Чиновников Ивано-Франковской области разоблачили на хищении бюджетных денег на 70 миллионов
26 ноября 2020, 10:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку
Проигравший победитель: львовский казус Садового
Все публикации »
Олег Саакян
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Все блоги »