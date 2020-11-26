Количество заместителей мэра Ивано-Франковска выросло вдвое, их будет 10

Во время сессии депутаты согласовали структуру исполнительных органов городского совета

Во время сессии депутаты согласовали структуру исполнительных органов городского совета

Фото: из открытых источников

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив будет иметь 10 заместителей.

Об этом в Facebook сообщает Ивано-Франковский городской совет, передает RegioNews.

Такое решение было принято во время первой сессии новоизбранного городского совета Ивано-Франковска. Также депутаты согласовали структуру исполнительных органов городского совета.

Ранее у мэра Ивано-Франковска было пять заместителей.

Так, первым заместителем Марцинкива стала Виктория Сусанина, заместителями - Виктория Дротянко, Александр Левицкий, Виталий Федорив, Руслан Гайда, Николай Витенко, Тарас Полатайко, Петр Шкутяк, Михаил Смушак, Игорь Шевчук.

В частности, уволенный с должности председателя Ивано-Франковской ОГА 5 ноября Виталий Федорив на должности заместителя мэра будет отвечать за дороги, транспорт, освещение и назначение старост в селах, которые присоединились к Ивано-Франковску.

Напомним, Марцинкив снова возглавил Ивано-Франковск, он набрал 84,78% голосов на выборах 25 октября.

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