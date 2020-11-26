Алексей Кучер согласился стать депутатом городского совета Харькова

Юридическое объединение «Могильницкий и партнеры», которое теперь оказывает правовую помощь Юрию Голику, имеет в Украине уникальную репутацию защитников Януковича и знаковых адептов «русского мира»

Адвокат Голика подумала, что ее клиент – преступник. Поэтому решила надавить на СМИ

24 ноября 2020

Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги

Кирилл Тимошенко и Александр Кубраков отбиваются от критики заявлениями о рекордах: «Укравтодор» построит в 2020-м году 3900 км дорог. Хотя изначально заявлено было о постройке 6500 км