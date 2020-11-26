Алексей Кучер согласился стать депутатом городского совета Харькова
Кабмин согласовал его увольнение с должности председателя Харьковской ОГА 25 ноября
Кабмин согласовал его увольнение с должности председателя Харьковской ОГА 25 ноября
Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, увольнение которого с должности вчера, 25 ноября согласовал Кабинет Министров, решил не отказываться от мандата депутата городского совета Харькова.
Об этом сообщает издание Страна.UA, передает RegioNews.
Соответствующее заявление о намерении стать депутатом он написал в территориальную избирательную комиссию (ТИК).
Во время местных выборов Алексей Кучер баллотировался в городской совет Харькова по списку партии "Слуга народа".
Напомним, 25 ноября Кабмин согласовал увольнение Алексея Кучера с должности главы Харьковской ОГА.
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