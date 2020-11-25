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25 ноября 2020, 20:34 8

Зеленский назначил Виталия Кима председателем Николаевской ОГА

25 ноября 2020, 20:34 8
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Ранее назначение Виталия Кима на эту должность согласовал Кабинет Министров
Ранее назначение Виталия Кима на эту должность согласовал Кабинет Министров
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Кима председателем Николаевской областной государственной администрации.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Соответствующий указ №517/2020 Глава государства подписал 25 ноября 2020 года.

Президент встретился с Виталием Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения на должности главы Николаевской облгосадминистрации", - говорится в сообщении.

Справка. Виталий Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Много лет работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.

Напомним, Кабмин согласовал кандидатуры новых глав Сумской, Николаевской и Одесской ОГА.

Николаевская ОГА назначение Владимир Зеленский кадры президент ОГА
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