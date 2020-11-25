Зеленский назначил Виталия Кима председателем Николаевской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Кима председателем Николаевской областной государственной администрации.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента, передает RegioNews.
Соответствующий указ №517/2020 Глава государства подписал 25 ноября 2020 года.
Президент встретился с Виталием Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения на должности главы Николаевской облгосадминистрации", - говорится в сообщении.
Справка. Виталий Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Много лет работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.
Напомним, Кабмин согласовал кандидатуры новых глав Сумской, Николаевской и Одесской ОГА.