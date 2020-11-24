Во Львове состоялась первая сессия городского совета, депутаты приняли присягу
Львовский городской совет нового созыва сегодня, 24 ноября провел первое заседание.
Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.
Известно, что на сессии присутствовали 34 депутата от партий "Евросолидарность", "Варта" и ВО "Свобода". Всего в городском совете Львова 64 депутата.
Фракции "Самопомощь" и "Голос" заявили, что не будут принимать участие в заседании.
Депутаты открыли заседание и приняли присягу. Также они проголосовали за создание счетной комиссии, которая изберет временный президиум горсовета. По решению совета, в него войдут по одному депутату от каждой партии.
В сессионном зале, в котором недавно закончился ремонт, еще не установлена электронная система для голосования и нет кресел, поэтому депутаты проводили сессию стоя", - говорится в сообщении.
В то же время заместитель мэра Львова Андрея Садового Андрей Москаленко заявил, что городского голову отстранили от полномочий.
У Садового утверждают, что новоизбранные депутаты образовали президиум, который может взять на себя полномочия городского головы.
Такое в цивилизованном обществе называют переворотом. 34 депутата пришли сегодня на сессию - ЕС, Свобода, Варта. Председатель ТИК привел к присяге депутатов, не приведя к присяге мэра", - заявил Москаленко.
Напомним, 19 ноября Львовская территориальная избирательная комиссия приняла решение перенести первую сессию городского совета с 3 декабря на 24 ноября, однако это решение не понравилось мэрии.