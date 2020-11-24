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24 ноября 2020, 11:49 250

Во Львове состоялась первая сессия городского совета, депутаты приняли присягу

24 ноября 2020, 11:49 250
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В ней приняла участие лишь часть новоизбранных депутатов горсовета
В ней приняла участие лишь часть новоизбранных депутатов горсовета
Фото: Facebook
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Львовский городской совет нового созыва сегодня, 24 ноября провел первое заседание.

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Известно, что на сессии присутствовали 34 депутата от партий "Евросолидарность", "Варта" и ВО "Свобода". Всего в городском совете Львова 64 депутата.

Фракции "Самопомощь" и "Голос" заявили, что не будут принимать участие в заседании.

Депутаты открыли заседание и приняли присягу. Также они проголосовали за создание счетной комиссии, которая изберет временный президиум горсовета. По решению совета, в него войдут по одному депутату от каждой партии.

В сессионном зале, в котором недавно закончился ремонт, еще не установлена ​​электронная система для голосования и нет кресел, поэтому депутаты проводили сессию стоя", - говорится в сообщении.

В то же время заместитель мэра Львова Андрея Садового Андрей Москаленко заявил, что городского голову отстранили от полномочий.

У Садового утверждают, что новоизбранные депутаты образовали президиум, который может взять на себя полномочия городского головы.

Такое в цивилизованном обществе называют переворотом. 34 депутата пришли сегодня на сессию - ЕС, Свобода, Варта. Председатель ТИК привел к присяге депутатов, не приведя к присяге мэра", - заявил Москаленко.

Напомним, 19 ноября Львовская территориальная избирательная комиссия приняла решение перенести первую сессию городского совета с 3 декабря на 24 ноября, однако это решение не понравилось мэрии.

Львов горсовет сессия голосование депутаты
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