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23 листопада 2020, 17:03 67

У Львові ТВК перенесла сесію міськради, у мерії хочуть оскаржувати

23 листопада 2020, 17:03 67
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Фото: із відкритих джерел
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Львівська територіальна виборча комісія ухвалила рішення перенести першу сесію міської ради з 3 грудня на 24 листопада, однак це рішення не сподобалося мерії.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради із посиланням на мера Львова Андрія Садового, передає RegioNews.

За його словами, спочатку ТВК призначила засідання на 3 грудня, щоб провести присягу і депутатів, і міського голову одночасно.

На сьогодні ми вступаємо у дуже серйозний "клінч". Наскільки я знаю, депутати будуть вимагати через суд зупинити дію цієї постанови, як такої, що може призвести до узурпації міста?", - заявив Садовий.

Він додав, що у цьому випадку нова міськрада запрацює без нового голови, і назвав такий стан "напівлегітимним".

Рада в такому напівлегітимному стані може діяти кілька тижнів, обирати керівні органи: президію, секретаря - в.о.міського голови, заступників міського голови, членів виконкому, голів комісій тощо, приймати будь-які інші рішення – бюджет, майнові питання тощо. За ці рішення згодом відповідальність доведеться нести новому міському голові”, - заявив мер Львова.

Також Садовий звинуватив депутатів від "Європейської Солідарності” у лобіюванні перенесення сесії, і заявив, що "це рішення буде оскаржуватись у всіх можливих інстанціях”.

Нагадаємо, Вибори мера Львова: Синютка визнав поразку і привітав Садового з перемогою.

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