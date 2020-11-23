Місцеві вибори: у яких містах найбільше скаржились на порушення під час виборів

Найбільша кількість порушень стосувалася фотографування виборчого бюлетеня

Найбільша кількість порушень стосувалася фотографування виборчого бюлетеня

Фото з відкритих джерел

Громадянська мережа ОПОРА зафіксувала 275 інцидентів, пов'язаних з організацією проведення повторного голосування в 11 громадах 22 листопада. У двох містах їх зафіксували найбільше.

Про це поінформувала голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"В цілому наша організація зафіксувала 275 інцидентів, пов'язаних з організацією проведення виборів, дня голосування, порушеннями, які супроводжували цей процес", - розповіла Айвазовська.

Так, найбільша кількість звернень і заяв, порушень, була зафіксована в місті Дніпрі.

"За даними поліції, це 206 з 407. Тобто це фактично половина від усіх, які надійшли до органів правопорядку. Тоді як, наприклад, на другому місці є Львівська область, де відбувалися вибори в двох територіальних громадах і всього надійшло лише 46 повідомлень. Інші міста забезпечили ще менший рейтинг", - зазначила Авазовська.

Найбільша кількість порушень стосувалася фотографування виборчого бюлетеня. Зокрема, 177 інцидентів зафіксовані поліцією, тоді як за даними спостерігачів ОПОРИ такі порушення були здійснені на понад 13% виборчих дільниць. Найбільша їхня чисельність припадає теж на місто Дніпро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які партії отримали найбільшу підтримку виборців.