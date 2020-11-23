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23 ноября 2020, 17:03 164

Во Львове ТИК перенесла сессию горсовета, в мэрии хотят обжаловать

23 ноября 2020, 17:03 164
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Городской совет Львова планирует обжаловать это решение в суде
Фото: из открытых источников
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Львовская территориальная избирательная комиссия приняла решение перенести первую сессию городского совета с 3 декабря на 24 ноября, однако это решение не понравилось мэрии.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового, передает RegioNews.

По его словам, сначала ТИК назначила заседание на 3 декабря, чтобы провести присягу и депутатов, и городского головы одновременно.

Сегодня мы вступаем в очень серьезный "клинч". Насколько я знаю, депутаты будут требовать через суд приостановить действие этого постановления, как такого, что может привести к узурпации города", - заявил Садовый.

Он добавил, что в этом случае новый горсовет заработает без нового председателя, и назвал такое положение "полулегитимным".

Рада в таком полулегитимным состоянии может действовать несколько недель, выбирать руководящие органы: президиум, секретаря - и.о. городского головы, заместителей городского головы, членов исполкома, председателей комиссий и т.д., принимать любые другие решения - бюджет, имущественные вопросы и тому подобное. За эти решения впоследствии ответственность придется нести новому городском голове", - заявил мэр Львова.

Также Садовый обвинил депутатов от "Европейской Солидарности" в лоббировании переноса сессии, и заявил, что "это решение будет оспариваться во всех возможных инстанциях".

Напомним, Выборы мэра Львова: Синютка признал поражение и поздравил Садового с победой.

Львов горсовет сессия скандал Андрей Садовый
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