12:38  23 листопада
На виборах мера Бердянська перемогу здобув Валерій Баранов
15:32  23 листопада
Озброєння та військова техніка на передовій потребують оновлення - міністр
11:59  23 листопада
Вибори мера Ужгорода: "слуга" Щадей програв чинному голові міста
UA | RU
UA | RU
23 листопада 2020, 14:41 20

Радник Єрмака зізнався, що має "великий бізнес за кордоном"

23 листопада 2020, 14:41 20
Читайте также на русском языке
Він заявляє, що його мотивацією роботи в ОП є перспективи України як держави
Він заявляє, що його мотивацією роботи в ОП є перспективи України як держави
Facebook
Читайте также
на русском языке

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк має великий бізнес за кордоном, який дає йому фінансову незалежність, а його мотивацією роботи в ОП є перспективи України як держави.

Про це Подоляк заявив в інтерв’ю виданню "Бабель", пише RegioNews.

Він розповів, що його безпосереднім керівником є Андрій Єрмак, але "ми всі працюємо на президента, левову частку часу я витрачаю й на комунікації президента".

"У мене достатньо своїх можливостей, зокрема й фінансових. Вони не повʼязані з Україною, я тривалий час тут не працював. І бізнесу в мене тут немає", - сказав Подоляк.

Водночас він ствердно відповів на уточнююче запитання, чи є в нього бізнес за кордоном.

"Так, є за кордоном, у західному напрямку. Я давно живу в Європі… Це великий бізнес. Він ніяк не повʼязаний з державою Україна", - запевнив радник голови ОП.

Нагадаємо, Шмигаль розповів про готові рецепти підтримки бізнесу у період карантину.

Україна бізнес Офіс президента президент радник
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
"Велике будівництво". Якими "схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського
Місцеві коаліціади. Хто буде контролювати новообрану Одеську облраду
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »