Радник Єрмака зізнався, що має "великий бізнес за кордоном"
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк має великий бізнес за кордоном, який дає йому фінансову незалежність, а його мотивацією роботи в ОП є перспективи України як держави.
Про це Подоляк заявив в інтерв’ю виданню "Бабель", пише RegioNews.
Він розповів, що його безпосереднім керівником є Андрій Єрмак, але "ми всі працюємо на президента, левову частку часу я витрачаю й на комунікації президента".
"У мене достатньо своїх можливостей, зокрема й фінансових. Вони не повʼязані з Україною, я тривалий час тут не працював. І бізнесу в мене тут немає", - сказав Подоляк.
Водночас він ствердно відповів на уточнююче запитання, чи є в нього бізнес за кордоном.
"Так, є за кордоном, у західному напрямку. Я давно живу в Європі… Це великий бізнес. Він ніяк не повʼязаний з державою Україна", - запевнив радник голови ОП.
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