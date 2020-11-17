Шмигаль розповів про готові рецепти підтримки бізнесу у період карантину

Бізнес має отримати підтримку від держави

Бізнес має отримати підтримку від держави

Фото: з відкритих джерел

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що бізнес, на який негативно впливає карантин "вихідного дня", отримуватиме підтримку й уряд має готові рецепти такої допомоги.

Як передає RegioNews, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова".

"У нас готові рецепти підтримки бізнесу. Вони відпрацювали весною і виправдали себе. Це і програма 5-7-9 з кредитними канікулами, це відшкодування фізичним особам і підприємцям, яке виплачувалось - більше 1,1 мільярда виплачено - це відшкодування двох третин заробітної плати по частковому безробіттю та інші програми", - зазначив прем'єр.

Він також повідомив, що планує зустрітися з представниками всіх галузей, які "знаходяться під негативним впливом так званого карантину вихідного дня”.

З торгово-промисловою палатою ми працюємо над запровадженням форс-мажору для тих галузей, які сьогодні опинилися в складній ситуації для того, щоб вони могли зменшувати або не платити орендну плату і ще цілий ряд інструментів”, - розповів Шмигаль.

Раніше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запровадження семи інструментів підтримки галузей, які найбільше постраждали від карантину вихідного дня.

Нагадаємо, Зеленський підтримав карантин вихідного дня, він вважає, що це правильний крок. На думку президента, потрібно лише вдосконалити програми допомоги.