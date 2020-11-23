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23 ноября 2020, 14:41 18

Советник Ермака признался, что имеет "большой бизнес за рубежом"

23 ноября 2020, 14:41 18
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Он заявляет, что его мотивацией работы в ОП есть перспективы Украины как государства
Он заявляет, что его мотивацией работы в ОП есть перспективы Украины как государства
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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк имеет большой бизнес за границей, который дает ему финансовую независимость, а его мотивацией работы в ОП есть перспективы Украины как государства.

Об этом Подоляк заявил в интервью изданию "Бабель, пишет RegioNews.

Он рассказал, что его непосредственным руководителем является Андрей Ермак, но "мы все работаем на президента, львиную долю времени я трачу и на коммуникации президента".

"У меня достаточно своих возможностей, в том числе и финансовых. Они не связаны с Украиной, я долгое время здесь не работал. И бизнеса у меня тут нет", - сказал Подоляк.

В то же время он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, есть ли у него бизнес за границей.

"Да, за границей, в западном направлении. Я давно живу в Европе... Это большой бизнес. Он никак не связан с государством Украина", - заверил советник председателя ОП.

Напомним, Шмыгаль рассказал о готовых рецептах поддержки бизнеса в период карантина.

Украина бизнес Офис президента президент советник
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