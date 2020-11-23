Советник Ермака признался, что имеет "большой бизнес за рубежом"
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк имеет большой бизнес за границей, который дает ему финансовую независимость, а его мотивацией работы в ОП есть перспективы Украины как государства.
Об этом Подоляк заявил в интервью изданию "Бабель, пишет RegioNews.
Он рассказал, что его непосредственным руководителем является Андрей Ермак, но "мы все работаем на президента, львиную долю времени я трачу и на коммуникации президента".
"У меня достаточно своих возможностей, в том числе и финансовых. Они не связаны с Украиной, я долгое время здесь не работал. И бизнеса у меня тут нет", - сказал Подоляк.
В то же время он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, есть ли у него бизнес за границей.
"Да, за границей, в западном направлении. Я давно живу в Европе... Это большой бизнес. Он никак не связан с государством Украина", - заверил советник председателя ОП.
Напомним, Шмыгаль рассказал о готовых рецептах поддержки бизнеса в период карантина.