Советник Ермака признался, что имеет "большой бизнес за рубежом"

Он заявляет, что его мотивацией работы в ОП есть перспективы Украины как государства

Он заявляет, что его мотивацией работы в ОП есть перспективы Украины как государства

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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк имеет большой бизнес за границей, который дает ему финансовую независимость, а его мотивацией работы в ОП есть перспективы Украины как государства.

Об этом Подоляк заявил в интервью изданию "Бабель, пишет RegioNews. Он рассказал, что его непосредственным руководителем является Андрей Ермак, но "мы все работаем на президента, львиную долю времени я трачу и на коммуникации президента". "У меня достаточно своих возможностей, в том числе и финансовых. Они не связаны с Украиной, я долгое время здесь не работал. И бизнеса у меня тут нет", - сказал Подоляк. В то же время он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, есть ли у него бизнес за границей. "Да, за границей, в западном направлении. Я давно живу в Европе... Это большой бизнес. Он никак не связан с государством Украина", - заверил советник председателя ОП. Напомним, Шмыгаль рассказал о готовых рецептах поддержки бизнеса в период карантина.

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