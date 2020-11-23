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23 листопада 2020, 14:12 16

У Зеленського прокоментували його стосунки з Разумковим

23 листопада 2020, 14:12 16
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В Офісі президента запевняють, що між ними немає жодних конфліктів
В Офісі президента запевняють, що між ними немає жодних конфліктів
Фото: УНІАН
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Між президентом Володимиром Зеленським і його адміністрацією та головою Верховної Ради Дмитром Разумковим немає жодних конфліктів попри різні підходи до розв’язання конституційної кризи.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню "Бабель", пише RegioNews.

"У нас немає ні найменшого конфлікту зі спікером парламенту. Є його уявлення про якісь його ситуативні проєкти", - сказав радник голови ОП.

Водночас, коментуючи різні підходи президента і спікера до розв’язання конституційної кризи, Подоляк висловив думку, що "коли ти заходиш у складі команди з великим рейтингом і кредитом довіри, то щонайменше перші три-чотири роки потрібно працювати в рамках єдиної команди".

"Є президент, він визначив певні вектори. У випадку з КС це принциповий вектор: ми йдемо до поступового знищення закритості та кастовості системи державного управління. Мені здається, що спікер повинен з нами в цьому напрямку рухатися в унісон, навіть якщо має власні політичні амбіції та цілі", - зазначив радник голови ОП.

Раніше в Офісі президента заявили, що не спускатимуть на гальмах ситуацію з КСУ.

Україна Офіс президента спікер президент радник
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