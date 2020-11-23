У Зеленского прокомментировали его отношения с Разумковым

В Офисе президента уверяют, что между ними нет никаких конфликтов

В Офисе президента уверяют, что между ними нет никаких конфликтов

Фото: УНИАН

Между президентом Владимиром Зеленским и его администрацией и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым нет никаких конфликтов, несмотря на различные подходы к разрешению конституционного кризиса.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию "Бабель", пишет RegioNews.

"У нас нет ни малейшего конфликта со спикером парламента. Есть его представления о каких-то его ситуативных проектах", - сказал советник председателя ОП.

В то же время, комментируя разные подходы президента и спикера к решению конституционного кризиса, Подоляк выразил мнение, что "когда ты заходишь в составе команды с большим рейтингом и кредитом доверия, то как минимум первые три-четыре года нужно работать в рамках единой команды".

"Есть президент, он определил определенные векторы. В случае с КС это принципиальный вектор: мы идем к постепенному уничтожению закрытости и кастовости системы государственного управления. Мне кажется, что спикер должен с нами в этом направлении двигаться в унисон, даже если имеет собственные политические амбиции и цели", - отметил советник председателя ОП.

Ранее в Офисе президента заявили, что не будут спускать на тормозах ситуацию с КСУ.