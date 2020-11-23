В Офісі президента заявили, що не спускатимуть на гальмах ситуацію з КСУ

Там наголосили, що, якщо Рада не ухвалить певні рішення, їх запропонують розглянути суспільству

Там наголосили, що, якщо Рада не ухвалить певні рішення, їх запропонують розглянути суспільству

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Влада не має наміру спускати на гальмах історію з Конституційним Судом України, але для виходу зі спричиненої його рішенням щодо е-декларування конституційної кризи необхідно розв'язати всі процедурні питання.

Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню "Бабель", пише RegioNews.

"Ми точно не будемо спускати на гальмах (історію з КСУ, -- ред.), але є процедурні питання. Є досить жорсткі законопроєкти, зокрема президентські. Вони повинні пройти всі комітети, слухання і вийти в зал. Якщо зал з якихось причин не зрозуміє важливість цього питання, будуть інші рішення. Будемо пропонувати їх суспільству", - сказав Подоляк.

Коментуючи припущення журналістів, що у парламенті може не вистачити голосів для ухвалення запропонованих президентом рішень по виходу з конституційної кризи, радник голови ОП запропонував: "Давайте подивимося".

"Я згоден, що ми говоримо про якусь політико-правову систему рішень, а не про суто правову, але, на жаль, Конституційний суд не залишив нам можливості рухатися виключно за процедурами", - вважає Подоляк.

Нагадаємо, в РНБО бачать два шляхи вирішення ситуації з Конституційним судом.