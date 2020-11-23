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23 ноября 2020, 13:55 83

В Офисе президента заявили, что не будут спускать на тормозах ситуацию с КСУ

23 ноября 2020, 13:55 83
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Власть не намерена спускать на тормозах историю с Конституционным Судом Украины, но для выхода из вызванного его решением по е-декларированию конституционного кризиса необходимо решить все процедурные вопросы.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью изданию "Бабель, пишет RegioNews.

"Мы точно не будем спускать на тормозах (историю с КСУ, -- ред.), но есть процедурные вопросы. Есть достаточно жесткие законопроекты, в том числе президентские. Они должны пройти все комитеты, слушания и выйти в зал. Если зал по каким-то причинам не поймет важность этого вопроса, будут другие решения. Будем предлагать их обществу", - сказал Подоляк.

Комментируя предположение журналистов, что в парламенте может не хватить голосов для принятия предложенных президентом решений по выходу из конституционного кризиса, советник председателя ОП предложил: "Давайте посмотрим".

"Я согласен, что мы говорим о какой-то политико-правовой системе решений, а не о чисто правовом, но, к сожалению, Конституционный суд не оставил нам возможности двигаться исключительно по процедурам", - считает Подоляк.

Напомним, в СНБО видят два пути решения ситуации с Конституционным судом.

Украина Офис президента Верховная Рада Конституционный суд КСУ
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