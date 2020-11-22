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22 ноября 2020, 13:46 3

На текущий момент существенных нарушений во время второго тура выборов не зафиксировано - ЦИК

22 ноября 2020, 13:46 3
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Голосование на участках происходит согласно карантинных требований
Голосование на участках происходит согласно карантинных требований
Фото: 24 канал
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Центральная избирательная комиссия Украины сообщила о начале голосования во втором туре выборов 22 ноября. Существенных нарушений действующего законодательства пока не зафиксировано.

Об этом говорится на сайте ЦИК, пишет RegioNews.

1 648 избирательных участков в 9 регионах, где сегодня, 22 ноября, проходит повторное голосование по выборам городского головы, открылись вовремя. С опозданием открылся избирательный участок № 531254 (г. Полтава).

Серьезных системных нарушений, которые потенциально могут повлиять на результаты волеизъявления избирателей, пока не зафиксировано. Голосование продолжается в штатном режиме.

По информации, поступившей от территориальных избирательных комиссий, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией COVID-19, и объявленным Кабинетом Министров Украины "карантином выходного дня” члены УИК контролируют соблюдение избирателями и другими субъектами избирательного процесса правил безопасности.

Напомним, повторное голосование на выборах мэра происходит в 11 городах Украины: Днепропетровске, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Черкассах.

Всего в этом голосовании смогут принять участие ориентировочно более 2 млн 754,1 тыс. избирателей.

В 15 регионах также происходит повторное голосование по выборам депутатов 47 местных советов в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч. А именно: 3 депутатов – в 2 городских совета, 20 депутатов – в 13 поселковых советов, 43 депутатов – в 32 сельсовета.

В указанном голосовании, которое происходит на 86 избирательных участках, в целом смогут принять участие ориентировочно более 42,9 тыс. избирателей.

Результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября 2020 года включительно.

выборы карантин нарушения ЦИК избирательный участок
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