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21 ноября 2020, 14:00 35

Экс-министр Милованов заявил, что работает в ОП советником Ермака

21 ноября 2020, 14:00 35
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В то же время он продолжает оставаться президентом Киевской школы экономики
В то же время он продолжает оставаться президентом Киевской школы экономики
Фото из открытых источников
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Экс-министр экономики Тимофей Милованов утверждает, что работает внештатным советником главы Офиса Президента Андрея Ермака. Однако зарплаты новоиспеченный советник не получает.

Об этом экс-министр написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"На самом деле, я уже некоторое время является внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака. И что это значит? Вы все знаете, какие вызовы стоят перед государством: Covid, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями. Надеюсь, что мои знания будут полезны высшему руководству Украины ", — говорит Милованов.

По его словам, он продолжает оставаться президентом Киевской школы экономики.

Напомним, ранее стало известно, что тесть Зеленского причастен к хищению средств из COVID-фонда на дороги.

Украина Офис президента президент Министерство советник
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