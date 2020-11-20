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20 листопада 2020, 15:22 17

Сьогодні готовий до другого читання проєкт держбюджету-2021 передадуть в Раду

20 листопада 2020, 15:22 17
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Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко
Фото: з відкритих джерел
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на русском языке

За інформацією народного депутата від ЄС, сьогодні Кабмін затвердить проєкт Бюджету-2021.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка.

Як стверджує Олексій Гончаренко, сьогодні на засіданні Уряду затвердять проєкт Бюджету-2021.

За моїми даними, сьогодні о 17:00 відбудеться засідання Кабміну, на якому мають затвердити проект бюджету України на 2021-й рік, - написав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін подасть в Раду проєкт бюджету-2021 до кінця тижня.

Кабмін бюджет Верховна Рада нардеп Олексій Гончаренко
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