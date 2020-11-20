Сьогодні готовий до другого читання проєкт держбюджету-2021 передадуть в Раду

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко

Фото: з відкритих джерел

За інформацією народного депутата від ЄС, сьогодні Кабмін затвердить проєкт Бюджету-2021.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка.

Як стверджує Олексій Гончаренко, сьогодні на засіданні Уряду затвердять проєкт Бюджету-2021.

За моїми даними, сьогодні о 17:00 відбудеться засідання Кабміну, на якому мають затвердити проект бюджету України на 2021-й рік, - написав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін подасть в Раду проєкт бюджету-2021 до кінця тижня.