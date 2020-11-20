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20 листопада 2020, 10:59 11

Виклики лідерів Майдану на допит: у ДБР спростували політичні мотиви

20 листопада 2020, 10:59 11
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Наразі усі допити тимчасово зупинені через ситуацію з коронавірусом
Наразі усі допити тимчасово зупинені через ситуацію з коронавірусом
Фото з відкритих джерел
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У Державному бюро розслідувань спростовують, що виклик на допити учасників Революції Гідності має політичні мотиви та наголошують, що активістів викликали до ДБР у якості свідків.

Про це повідомила пресслужба ДБР, пише RegioNews.

"Слідчі дії, а саме допити вказаних осіб у якості свідків, зумовлені необхідністю виконання статті 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що інформація про політичні мотиви викликів учасників Революції Гідності на допити до ДБР не відповідає дійсності.

У відомстві також наголосили, що наразі усі допити тимчасово зупинені через ситуацію з коронавірусом.

Також додається, що Офіс Генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження за статтею про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Нагадаємо, колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій, а також низка лідерів Майдану отримали повістку на допит в ДБР.

ДБР допит Україна спікер Майдан
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