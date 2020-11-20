Вызовы лидеров Майдана на допрос: в ГБР опровергли политические мотивы

Сейчас все допросы временно остановлены из-за ситуации с коронавирусом

Сейчас все допросы временно остановлены из-за ситуации с коронавирусом

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В Государственном бюро расследований опровергают, что вызов на допросы участников Революции Достоинства имеет политические мотивы и отмечают, что активистов вызвали в ГБР в качестве свидетелей.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, пишет RegioNews.

"Следственные действия, а именно допросы указанных лиц в качестве свидетелей, обусловлены необходимостью выполнения статьи 2 УПК Украины относительно обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования всех обстоятельств уголовного производства", - говорится в сообщении.

Там отметили, что информация о политические мотивы вызовов участников Революции Достоинства на допросы в ГБР не соответствует действительности.

В ведомстве также подчеркнули, что сейчас все допросы временно остановлены из-за ситуации с коронавирусом.

Также добавляется, что Офис Генерального прокурора зарегистрировал уголовное производство по статье о действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Напомним, бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий, а также ряд лидеров Майдана получили повестку на допрос в ГБР.