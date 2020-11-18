Мінрегіон "закатує в асфальт" президентське "Велике будівництво"?

Проект "Велике будівництво" став фактично візитною карткою видимої творчої діяльності Президента України Володимира Зеленського. При цьому, найбільш часто помітною частиною цього самого "великого будівництва" є дорожнє будівництво.

Проект "Велике будівництво" став фактично візитною карткою видимої творчої діяльності Президента України Володимира Зеленського. При цьому, найбільш часто помітною частиною цього самого "великого будівництва" є дорожнє будівництво.

Фото: Офіс президента

І дійсно, важко не помітити активізацію дорожніх робіт як в Києві, так і в областях. Особливо активно будівельні роботи йшли в період до місцевих виборів (до 25 жовтня), коли на завершених об'єктах намагалися попіаритися всі, кому не лінь: від голів ОДА до мерів і кандидатів в депутати місцевих рад ... від різних партій (!), а не тільки від президентської "Слуги народу".

Одна біда, вибори закінчилися, а будівництва так і не завершилися, дороги - не доробили і ... ще й друга хвиля "коронакризи" приспіла якраз вчасно.

Втім, після того, як екс-заммінстра фінансів і екс-радник голови Офісу Президента Ігор Уманський оприлюднив вельми цікаві дані використання "коронавірусних грошей" у "Великому будівництві", а також пояснив причини саме такого їх розподілу, з'явилося багато питань. Як зі сфери чисто економічної, так і з сфери політичної.

За словами Уманського, "розпил" грошей платників податків на "Великому будівництві" воістину вражає. До 40% освоєних коштів "розпилюються", а тендери виграють в переважній більшості випадків шість компаній, які називаються "дорожнім картелем", які потім перепродують виграні підряди з чималим дисконтом. Під "розпил" потрапили і 35 млрд грн з "Ковідного фонду", виділені на будівництво доріг.

І хоча Уманський будь-які прізвища називати відмовляється, владна вертикаль, яка контролює "Велике будівництво", у всіх на виду. У червні поточного року було створено Координаційну раду "Великого будівництва", яку очолив заступник голови ОП Кирило Тимошенко. У неї, крім інших, увійшли: Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, Міністр інфраструктури Владислав Криклій, помічник Тимошенко Юрій Голик, а також радник голови ОП Андрія Єрмака Михайло Подоляк.

При цьому неофіційними кураторами "Великого будівництва" стали Тимошенко і Подоляк, безпосередньо підлеглий Єрмаку. Очевидно, це загострило, ну скажімо так, "взаємну нелюбов" Єрмака/Подоляка і Тимошенко.

Така ситуація очевидно пішла на користь Чернишову, який де-факто став основним спікером проекту "Велике будівництво" і одним з основних його бенефіціарів. Чернишов відповідає за соціальні об'єкти (школи, садочки, лікарні), завдяки чому має вплив на регіональні еліти. І це при тому, що ситуація з проектом для нього близька до провальною.

Мінрегіон рапортує про 89% готовності об'єктів "Великого будівництва", але ЗМІ проаналізували дані офіційного сайту програми і пишуть, що загальна готовність складає всього 64%. Складається враження, що керівництво Мінрегіону вводить в оману не тільки суспільство, але і особисто президента Володимира Зеленського, адже різниця між 64% і 89% - складає вагомі 25% від загального обсягу робіт.

При цьому Чернишов, який орієнтується безпосередньо на Єрмака, хоче свій провал з "Великим будівництвом" обернути в отримання доступу до ще більшої кількості потоків. Адже скандал, що розкрився - це війна всередині вертикалі, де Єрмак, Подоляк, Чернишов і компанія намагаються зменшити вплив Тимошенко, Голика і Кубракова. Останнього, до речі, Тимошенко хоче посадити в крісло міністра інфраструктури замість людини Єрмака - Владислава Криклія. Втім, той же Голик, який є помічником Тимошенко, вже здобув пристойні зв'язки і з Чернишовим. Так що, Голик точно без роботи не залишиться.

Всі ці війни за схеми і розпил потоків між групами впливу в найближчому оточенні президента не тільки "закочують в асфальт" проект "Велике будівництво" і гроші з "Ковідного фонду", але вводять в оману Президента і обвалюють його рейтинг. Цікаво, які висновки зробить президент? Особливо якщо врахувати, що Чернишов вже досить ефективно заблокував ще одну президентську ініціативу, а саме - містобудівну реформу ... Чекаємо якнайшвидшого голосування в Раді закону про інтерпеляцію?