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18 ноября 2020, 15:59 7

Стало известно, когда может состояться встреча "нормандской четверки"

18 ноября 2020, 15:59 7
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К этой дате украинская сторона хочет провести обмен удерживаемыми лицами
К этой дате украинская сторона хочет провести обмен удерживаемыми лицами
Офис президента
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Встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и России планируется до 24 декабря 2020 года. К этой дате украинская сторона хочет провести обмен удерживаемыми лицами.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"Глава украинской делегации Леонид Макарович (Кравчук, - ред.) предложил провести такой обмен к Рождеству - 24 декабря. Предложил всех на всех, но как вариант хотя бы вот этих около 100 на соответствующее количество с российской стороны, которое еще предстоит уточнить. Посвятить это можно к проведению следующей встречи в "нормандском формате", - рассказал он.

По словам Арестовича, российская сторона предложила список из четырех категорий: установлен и согласен на обмен, согласен на обмен и подготовлен к нему, установлен, но не согласен на обмен, не установлен.

"По этому списку летом мы передали около 100 человек. В первую очередь это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, которые попали в плен. Четыре раза с тех пор мы подавали списки, россияне не реагируют, ничего не отвечают. Не только наши не рассматривают, но и не подают свои списки", - пояснил представитель делегации ТКГ.

Он добавил, что цифры пока не комментируют, чтобы не создавать нестабильность в обществе.

"Потому что идет борьба за каждого пленного. Не хотим нарушать общество обсуждением: почему 95, а не 97, кого включили, а кого нет, и не хотим давать ложных надежд родным", - отметил Арестович.

Напомним, ранее Украина в ТКГ призвала как можно скорее провести обмен пленными.

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