Главу департаменту Нацполіції звільнили після скандалу із порушенням карантину
Міністерство внутрішніх справ звільнило начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова із займаної посади.
Про це повідомив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі "Українській правді”, передає RegioNews.
Начальник Департаменту управління майном НПУ полковник поліції Іван Наумов від сьогодні звільнений із займаної посади", - сказав він.
Тракало також додав, що Національна поліція проводить службову перевірку за фактами, оприлюдненими у ЗМІ щодо чиновника.
Нагадаємо, клуб сина одного з очільників Нацполіції під Києвом працював у "карантин вихідного дня" – Bihus.Info.
Викликані до клубу NAVY під Києвом патрульні сказали, що їх у клуб не пустили, а власники запевнили, що працюють виключно на виніс.
Клуб належить синові начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова.