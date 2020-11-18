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18 листопада 2020, 14:32 2246

Главу департаменту Нацполіції звільнили після скандалу із порушенням карантину

18 листопада 2020, 14:32 2246
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Скандал розгорівся довкола нічного клубу сина чиновника, що працював під час карантину
Скандал розгорівся довкола нічного клубу сина чиновника, що працював під час карантину
Фото: скріншот відео
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Міністерство внутрішніх справ звільнило начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова із займаної посади.

Про це повідомив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі "Українській правді”, передає RegioNews.

Начальник Департаменту управління майном НПУ полковник поліції Іван Наумов від сьогодні звільнений із займаної посади", - сказав він.

Тракало також додав, що Національна поліція проводить службову перевірку за фактами, оприлюдненими у ЗМІ щодо чиновника.

Нагадаємо, клуб сина одного з очільників Нацполіції під Києвом працював у "карантин вихідного дня" – Bihus.Info.

Викликані до клубу NAVY під Києвом патрульні сказали, що їх у клуб не пустили, а власники запевнили, що працюють виключно на виніс.

Клуб належить синові начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова.

карантин звільнення поліція Київська область Чиновник
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