У Раді з'явилася робоча група щодо виходу з кризи з КСУ
Група повинна напрацювати проєкти законів до 1 грудня
Група повинна напрацювати проєкти законів до 1 грудня
У Верховній Раді створили робочу групу, яка повинна розробити законопроєкти з питань електронного декларування та діяльності Конституційного суду України. Група повинна напрацювати проєкти до 1 грудня.
Про це повідомила заступник голови комітету з питань правової політики Ольга Совгиря, пише RegioNews.
Робоча група була створена за розпорядженням заступника голови ВР Олени Кондратюк, яка зараз є в.о. глави парламенту.
"Створено робочу групу з представників депутатських фракцій (груп), яка до 1 грудня 2020 року має розробити узгоджені законопроєкти з питань, що стосуються електронного декларування та організації діяльності Конституційного суду", - зазначила парламентарій.
Нагадаємо, раніше стало відомо, як Рада планує розв'язувати кризу з КСУ.
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