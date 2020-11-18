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18 листопада 2020, 11:59 8

У Раді з'явилася робоча група щодо виходу з кризи з КСУ

18 листопада 2020, 11:59 8
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Група повинна напрацювати проєкти законів до 1 грудня
Група повинна напрацювати проєкти законів до 1 грудня
Фото: Слуга народу / Facebook
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У Верховній Раді створили робочу групу, яка повинна розробити законопроєкти з питань електронного декларування та діяльності Конституційного суду України. Група повинна напрацювати проєкти до 1 грудня.

Про це повідомила заступник голови комітету з питань правової політики Ольга Совгиря, пише RegioNews.

Робоча група була створена за розпорядженням заступника голови ВР Олени Кондратюк, яка зараз є в.о. глави парламенту.

"Створено робочу групу з представників депутатських фракцій (груп), яка до 1 грудня 2020 року має розробити узгоджені законопроєкти з питань, що стосуються електронного декларування та організації діяльності Конституційного суду", - зазначила парламентарій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як Рада планує розв'язувати кризу з КСУ.

парламент
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