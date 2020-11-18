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18 ноября 2020, 11:59 7

В Раде появилась рабочая группа по выходу из кризиса с КСУ

18 ноября 2020, 11:59 7
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Группа должна разработать проекты законов до 1 декабря
Группа должна разработать проекты законов до 1 декабря
Фото: Слуга народа / Facebook
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В Верховной Раде создали рабочую группу, которая должна разработать законопроекты по вопросам электронного декларирования и деятельности Конституционного суда Украины. Группа должна наработать проекты до 1 декабря.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря, пишет RegioNews.

Рабочая группа была создана по распоряжению заместителя председателя ВР Елены Кондратюк, которая сейчас есть и.о. главы парламента.

"Создано рабочую группу из представителей депутатских фракций (групп), которая до 1 декабря 2020 года должна разработать согласованные законопроекты по вопросам, касающихся электронного декларирования и организации деятельности Конституционного суда", - отметила парламентарий.

Напомним, ранее стало известно, как Рада планирует решать кризис с КСУ.

парламент
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