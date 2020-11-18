В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Гетманцева с должности председателя финкомитета

Самого текста проекта постановления еще не опубликовано, однако известно, что причиной предполагаемого увольнения называют "неудовлетворительную работу на посту"

Самого текста проекта постановления еще не опубликовано, однако известно, что причиной предполагаемого увольнения называют "неудовлетворительную работу на посту"

Фото: Слуга народа / Facebook

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления, которым предусмотрено отзыв с должности председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Об этом сообщается на сайте Рады, пишет RegioNews. Самого текста проекта постановления еще не опубликовано, однако известно, что причиной предполагаемого увольнения называют "неудовлетворительную работу на посту". В комментарии "НВ" Гетманцев заявил, что такое постановление связано с тем, что он выступил категорически против законопроекта о снижении ставки НДС для аграриев. По его словам, группа "Довира" представляет одного из крупных украинских аграриев. "На вчерашнем заседании комитета мы рассматривали законопроект № 3656 об уменьшении ставки НДС для аграриев. Он предоставляет льготы по НДС в размере 14%, хотя НДС для всех - 20%. Мы выступили категорически против", - сказал Гетманцев. Нардеп отметил, что "у них было больше голосов на комитете, они провели законопроект и вынесли в зал". "У нас голосов не хватило, я выступил категорически против", - сказал он. Напомним, ранее стало известно, кто из нардепов получил самую большую зарплату в сентябре.

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