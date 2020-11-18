В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Гетманцева с должности председателя финкомитета
В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления, которым предусмотрено отзыв с должности председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
Об этом сообщается на сайте Рады, пишет RegioNews.
Самого текста проекта постановления еще не опубликовано, однако известно, что причиной предполагаемого увольнения называют "неудовлетворительную работу на посту".
В комментарии "НВ" Гетманцев заявил, что такое постановление связано с тем, что он выступил категорически против законопроекта о снижении ставки НДС для аграриев. По его словам, группа "Довира" представляет одного из крупных украинских аграриев.
"На вчерашнем заседании комитета мы рассматривали законопроект № 3656 об уменьшении ставки НДС для аграриев. Он предоставляет льготы по НДС в размере 14%, хотя НДС для всех - 20%. Мы выступили категорически против", - сказал Гетманцев.
Нардеп отметил, что "у них было больше голосов на комитете, они провели законопроект и вынесли в зал".
"У нас голосов не хватило, я выступил категорически против", - сказал он.
Напомним, ранее стало известно, кто из нардепов получил самую большую зарплату в сентябре.