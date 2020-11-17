Разумков заявив, що він "в деякій мірі вже президент"
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пожартував, що в деякій мірі він уже є президентом.
Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню "Welt", передає RegioNews.
Українською, моя посада називається "голова парламенту", по-німецьки - "президент парламенту. Так що, принаймні певною мірою, я вже президент", - сказав Разумков.
Він додав, що не мріє про вищі посади, оскільки його робота - "виконувати актуальні завдання”.
До наступних виборів ще довгий шлях. Перед Україною стоять великі виклики. Тепер нам потрібно зосередитися на вирішенні цих проблем, а не на політичних амбіціях", - розповів голова Ради.
Нагадаємо, 11 листопада голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що заразився коронавірусом, він буде працювати дистанційно на самоізоляції.