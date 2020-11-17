Разумков заявил, что он "в некоторой степени уже президент"
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пошутил, что в некоторой степени он уже является президентом.
Об этом он сказал в интервью немецкому изданию "Welt", передает RegioNews.
По-украински, моя должность называется "председатель парламента", по-немецки - "президент парламента. Так что, по крайней мере в определенной степени, я уже президент", - сказал Разумков.
Он добавил, что не мечтает о высших должностях, поскольку его работа - "выполнять актуальные задачи".
До следующих выборов еще долгий путь. Перед Украиной стоят большие вызовы. Теперь нам нужно сосредоточиться на решении этих проблем, а не на политических амбициях", - рассказал председатель Рады.
Напомним, 11 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что заразился коронавирусом, он будет работать дистанционно на самоизоляции.