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17 ноября 2020, 19:32 59

Разумков заявил, что он "в некоторой степени уже президент"

17 ноября 2020, 19:32 59
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Он утверждает, что не мечтает о высших должностях
Он утверждает, что не мечтает о высших должностях
Фото: из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пошутил, что в некоторой степени он уже является президентом.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию "Welt", передает RegioNews.

По-украински, моя должность называется "председатель парламента", по-немецки - "президент парламента. Так что, по крайней мере в определенной степени, я уже президент", - сказал Разумков.

Он добавил, что не мечтает о высших должностях, поскольку его работа - "выполнять актуальные задачи".

До следующих выборов еще долгий путь. Перед Украиной стоят большие вызовы. Теперь нам нужно сосредоточиться на решении этих проблем, а не на политических амбициях", - рассказал председатель Рады.

Напомним, 11 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что заразился коронавирусом, он будет работать дистанционно на самоизоляции.

Дмитрий Разумков президент Верховная Рада заявление Интервью
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