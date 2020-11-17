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17 листопада 2020, 16:59 2

Нардепи ухвалили закон про реорганізацію громад і районів: що він передбачає

17 листопада 2020, 16:59 2
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Закон регулює питання закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських рад
Закон регулює питання закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських рад
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєкт №3651-д про реорганізацію громад і районів. За нього проголосував 301 нардеп.

Про це пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Закон регулює питання закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів, районних рад у зв'язку із змінами в адміністративно-територіальний устрій України.

Також у ньому прописана реорганізація сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів, районних рад як юридичних осіб публічного права.

Документ розв'язує питання:

  • правонаступництва щодо майна, прав та обов'язків територіальних громад, території яких були включені в території громад, затверджених Кабміном;
  • правонаступництва щодо майна, прав та обов'язків районних рад, які представляли загальні інтереси територіальних громад ліквідованих районів.

Передбачається продовження до закінчення бюджетного періоду виконання бюджетів територіальних громад та бюджетів районів, які були ліквідовані парламентом.

Закон визначає й особливості державної реєстрації щодо органів місцевого самоврядування та РДА.

У партії "Слуга народу" звертають увагу, що без ухвалення законопроекту органи місцевого самоврядування у новостворених громадах і районах не змогли б повноцінно функціонувати. Неможливо було б і створити нові РДА.

"Громади, які змінили свою територію або об’єдналися вперше і вперше пройшли місцеві вибори, без ухвалення законопроекту не змогли б запустити процедуру правонаступництва майна, кадрів. Не змогли б сформувати бюджет на наступний рік - по суті, взагалі працювати", - зазначив член комітету з організації держвлади Віталій Безгін.

Нагадаємо, що сьогодні також Рада зобов'язала Кабмін своєчасно інформувати про карантинні обмеження.

Верховна Рада парламент закон Україна община
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