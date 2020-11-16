Кабмин будет выполнять решение Рады касательно карантина на выходные, - министр

Завтра на заседании Рады чиновники попытаются убедить народных депутатов в необходимости особого карантина на выходных

Завтра на заседании Рады чиновники попытаются убедить народных депутатов в необходимости особого карантина на выходных

Фото: КМУ

В Кабинете министров отреагировали на предложение депутатов Верховной Рады относительно отмены карантина выходного дня. Правительство будет выполнять решение парламента, однако попытается убедить народных избранников в необходимости карантинных ограничений на выходные.

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.

По словам министра, завтра на заседании Рады чиновники попытаются убедить народных депутатов в необходимости особого карантина на выходных.

"Правительство планирует быть на заседании, будем объяснять логику, давать исчерпывающие ответы на возможные вопросы депутатов. В зависимости от принятия решения будем его реализовывать законным способом", - подчеркнул Немчинов.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров принял решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.