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16 ноября 2020, 17:21 247

Кабмин будет выполнять решение Рады касательно карантина на выходные, - министр

16 ноября 2020, 17:21 247
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Завтра на заседании Рады чиновники попытаются убедить народных депутатов в необходимости особого карантина на выходных
Завтра на заседании Рады чиновники попытаются убедить народных депутатов в необходимости особого карантина на выходных
Фото: КМУ
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В Кабинете министров отреагировали на предложение депутатов Верховной Рады относительно отмены карантина выходного дня. Правительство будет выполнять решение парламента, однако попытается убедить народных избранников в необходимости карантинных ограничений на выходные.

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.

По словам министра, завтра на заседании Рады чиновники попытаются убедить народных депутатов в необходимости особого карантина на выходных.

"Правительство планирует быть на заседании, будем объяснять логику, давать исчерпывающие ответы на возможные вопросы депутатов. В зависимости от принятия решения будем его реализовывать законным способом", - подчеркнул Немчинов.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров принял решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Кабмин Украина карантин Верховная Рада парламент правительство
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