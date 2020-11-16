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16 листопада 2020, 16:50

Національний банк погодив кандидатури керівників АБ "Укргазбанк" та АТ "ОТП Банк"

16 листопада 2020, 16:50
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Це відповідно Андрій Кравець і Володимир Мудрий
Це відповідно Андрій Кравець і Володимир Мудрий
Фото з відкритих джерел
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Наглядові ради «Укргазбанку» і «ОТП Банку»  ухвалили рішення про обрання голів правлінь цих банків, а тепер їхні кандидатури погодив Нацбанк.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НБУ.

Національний банк України погодив кандидатуру Андрія Кравця на посаду голови правління "Укргазбанку" та кандидатуру Володимира Мудрого на посаду голови правління "ОТП Банку".

Погодження відбулося за результатами розгляду пакетів документів та співбесід, проведених Правлінням Національного банку.

2 листопада 2020 року наглядова рада Укргазбанку ухвалила рішення про обрання Андрія Кравця на посаду голови правління строком на п’ять років із дати його вступу на посаду після погодження Національним банком. Андрій Кравець з квітня 2015 року обіймав посаду першого заступника голови правління Укргазбанку, а з липня 2020 року виконує обов’язки голови правління Укргазбанку.

У жовтні 2020 року наглядовою радою ОТП Банку було вирішено обрати Володимира Мудрого на посаду голови правління банку. Володимир Мудрий більше восьми років обіймав посаду члена правління в ОТП Банку.

Строк повноважень голови правління становить п’ять років. Голова правління вступає на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України поповнив свій автопарк сімома автівками преміум-класу.

НБУ банки гроші финансы Наглядова рада
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