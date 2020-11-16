Национальный банк согласовал кандидатуры руководителей АБ "Укргазбанк" и АО "ОТП Банк"

Это соответственно Андрей Кравец и Владимир Мудрый

Это соответственно Андрей Кравец и Владимир Мудрый

Фото из открытых источников

Наблюдательные советы «Укргазбанка» и «ОТП Банка» приняли решение об избрании председателей правлений этих банков, а теперь их кандидатуры согласовал Нацбанк.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу НБУ.

Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Андрея Кравца на должность председателя правления "Укргазбанка" и кандидатуру Владимира Мудрого на должность председателя правления "ОТП Банка".

Согласование состоялось по результатам рассмотрения пакетов документов и собеседований, проведенных Правлением Национального банка.

2 ноября 2020 года наблюдательный совет Укргазбанка принял решение об избрании Андрея Кравца на должность председателя правления сроком на пять лет с даты его вступления в должность после согласования Национальным банком. Андрей Кравец с апреля 2015 года занимал должность первого заместителя председателя правления Укргазбанка, а с июля 2020 года исполняет обязанности председателя правления Укргазбанка.

В октябре 2020 года наблюдательным советом ОТП Банка было решено избрать Владимира Мудрого на должность председателя правления банка. Владимир Мудрый больше восьми лет занимал должность члена правления ОТП Банка.

Срок полномочий председателя правления составляет пять лет. Председатель правления вступает в должность после предоставления письменного согласия на это Национальным банком Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины пополнил свой автопарк семью автомобилями премиум-класса.