Рада на этой неделе будет заседать только один день: стал известен график нардепов

13 ноября 2020

Второй тур в Луцке: получит ли город мэра "из-под Палицы"

Вероятный мэр столицы Волыни Игорь Полищук является антиподом устоявшегося англоязычного фразеологизма «self-made», когда о человеке говорят, что он «сделал себя сам» - сам достиг вершин успеха. О Пол...