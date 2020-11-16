Рада на этой неделе будет заседать только один день: стал известен график нардепов
Это связано с коронавирусной болезнью многих народных избранников
Это связано с коронавирусной болезнью многих народных избранников
В Украине болеют COVID-19 27 народных депутатов. Впрочем, завтра будет сессионный день в парламенте.
Об этом заявила на согласительном совете ВРУ вице-спикер Елена Кондратюк, пишет RegioNews.
По ее данным, еще 24 представители аппарата Рады заражены коронавирусом.
"Завтра сессионный день, а среда, четверг, пятниця - работа в комитетах", - отметила она.
Напомним, ранее стало известно, как Рада планирует решать кризис с КСУ.
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