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16 ноября 2020, 12:39 60

Рада на этой неделе будет заседать только один день: стал известен график нардепов

16 ноября 2020, 12:39 60
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Фото из открытых источников
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В Украине болеют COVID-19 27 народных депутатов. Впрочем, завтра будет сессионный день в парламенте.

Об этом заявила на согласительном совете ВРУ вице-спикер Елена Кондратюк, пишет RegioNews.

По ее данным, еще 24 представители аппарата Рады заражены коронавирусом.

"Завтра сессионный день, а среда, четверг, пятниця - работа в комитетах", - отметила она.

Напомним, ранее стало известно, как Рада планирует решать кризис с КСУ.

Украина нардепы Верховная Рада заседание парламент
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