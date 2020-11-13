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13 ноября 2020, 15:17 15

ЦИК рассказала, какой залог должны внести кандидаты во втором туре местных выборов

13 ноября 2020, 15:17 15
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В воскресенье в семи городах будут повторно голосовать на выборах мэров
В воскресенье в семи городах будут повторно голосовать на выборах мэров
Фото: ЦИК
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) определила размер денежного залога для кандидатов на повторных выборах.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии, передает RegioNews.

Комиссия определила, что размер денежного залога для кандидата в депутаты на повторных выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных общин с количеством избирателей до 10 тысяч) ... составит 1000 грн за каждого кандидата", - говорится в сообщении.

В то же время размер денежного залога для кандидата на должность головы на повторных выборах сельских, поселковых, городских голов (города с количеством избирателей до 75 тысяч) составляет 5 тысяч гривен.

Всего в втором туре выборов смогут принять участие более 1 млн 582,6 тысячи избирателей.

Напомним, ранее стало известно, в каких городах в это воскресенье будут повторно выбирать мэров.

залог Кандидат Местные выборы ЦИК голосование
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