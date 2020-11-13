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13 ноября 2020, 13:25 7

В Раде объявили новый конкурс на должность судьи КСУ

13 ноября 2020, 13:25 7
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За это решение проголосовали 18 членов комитета
За это решение проголосовали 18 членов комитета
Фото из открытых источников
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Комитет по вопросам правовой политики поддержал объявления нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного суда Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Отмечается, что за это решение проголосовали 18 членов комитета.

Впоследствии на сайте Верховной Рады обнародуют информацию о начале конкурса. Кандидатов на должность судьи будут вносить депутатские фракции и группы.

Напомним, ранее КСУ обвинил НАЗК в самоустранении от выполнения своих обязанностей.

Украина Верховная Рада Конституционный суд КСУ парламент
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