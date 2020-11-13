В Раде объявили новый конкурс на должность судьи КСУ

За это решение проголосовали 18 членов комитета

За это решение проголосовали 18 членов комитета

Фото из открытых источников

Комитет по вопросам правовой политики поддержал объявления нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного суда Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Отмечается, что за это решение проголосовали 18 членов комитета.

Впоследствии на сайте Верховной Рады обнародуют информацию о начале конкурса. Кандидатов на должность судьи будут вносить депутатские фракции и группы.

Напомним, ранее КСУ обвинил НАЗК в самоустранении от выполнения своих обязанностей.