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12 листопада 2020, 17:36 47

Раді рекомендують прийняти закон для посилення прозорості фінансування ЗМІ

12 листопада 2020, 17:36 47
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Законопроєкти з регулювання інформаційної сфери розглянув профільний парламентський Комітет
Законопроєкти з регулювання інформаційної сфери розглянув профільний парламентський Комітет
Фото сайту ВРУ
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Рекомендовані Комітетом зміни в законі забезпечать достовірність інформації про структуру власності та фінансову прозорість ЗМІ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Верховної ради.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт №2072. Його мета – уточнення окремих положень чинного Закону для покращення процедури розкриття та перевірки достовірності інформації про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності та забезпечення фінансової прозорості.

Народні депутати та представники Нацради з питань телебачення і радіомовлення зауважили, що законопроєкт дуже важливий, але потребує вдосконалення термінології, механізмів контролю та нагляду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді сказали, коли почнеться підготовка законопроєкту про опозицію.

ВР парламент законопроєкт комітет Нацрада
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